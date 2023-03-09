وزارة البلديات والسياحة الكوردستانية تحصل على شهادة "ايزو الالمانية" لعملها بنظام إدارة الجودة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، حصولها على شهادة "ايزو الالمانية" لاتباعها نظام جديد في عملها.

وقال وزير البلديات والسياحة في حكومة الاقليم ساسان عوني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "منح الوزارة هذه الشهادة يأتي بعد اتباع الوزارة لنظام جديد في عملها والذي يساهم في التقليل من الروتين في العمل لارضاء المواطنين والمراجعين"، مضيفا "قد مُنحنا هذه الشهادة بعد تقييم عمل الوزارة على عدة شهور حيث كانت النتائج مرضية".

وبدوره قال سوران شوكت استشاري ومدرب جودة في شركة certification, body خلال المؤتمر، "نحتفل اليوم بمنح وزارة البلديات والسياحة شهادة ايزو العالمية التي هي عبارة عن نظام ادارة الجودة حيث بدأنا بعملية التدريب للموظفين لمدة تسعة اشهر على هذا النظام واليوم وبعد ارسال فرق مختصة للتدقيق قمنا بمنحهم هذه الشهادة".

واضاف ان "هذا النظام سياهم في التقليل من الروتين وتحديد عمل الوزارة والموظفين والاقسام اضافة الى تحديد خطة واستراتيجية سنوية للعملة".

وتابع ، "بموجب هذا النظام سيتم منح تسهيلات للسياح كجزء اساسي من عمل نظام ادارة الجودة اضافة الى مهام الوزارة بخصوص البلديات وذلك لارضاء المراجعين".