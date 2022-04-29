وزارة البلديات تخصص قرابة 5 مليارات دينار لمواجهة شح المياه في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، موافقتها على إنفاق قرابة خمسة مليارات دينار عراقي من ميزانيتها الاعتيادية المخصص من قبل مجلس الوزراء لمعالجة مشكلة نقص المياه في اربيل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تقرر إنفاق أربعة مليارات و707 ملايين دينار للتحضير لمواجهة مشكلة المياه في اربيل والمناطق المحيطة بها.

كما أشار البيان إلى أن تخصيص هذا المبلغ المالي بهدف تنفيذ العديد من مشاريع المياه في أربيل مثل مثل مد خطوط الكهرباء إلى الآبار، وتوفير المضخات الأفقية في داخل مدينة اربيل، وصيانة مولدات الآبار، وشراء المعدات الضرورية لمشروع ماء الإفراز الثالث، واستئجار الناقلات لتوزيع المياه في مدينة اربيل وضواحيها.

يأتي هذا في وقت قررت فيه حكومة الاقليم في منتصف شهر نيسان/أبريل الجاري تأسيس غرفة عمليات مشتركة بين وزارة البلديات والسياحة، ووزارة الكهرباء، ومحافظة أربيل تتمتع بكامل الصلاحيات من أجل مراجعة المشاكل واتخاذ القرارات العاجلة لحل أي مشكلة تواجه المياه، فضلا عن إصدار قرارات أخرى وكالاتي:

-تقرر حفر 138 بئر ماء للشرب في مدينة أربيل وضواحيها.

-توفير الكهرباء للآبار الجديدة التي سيتم حفرها.

-توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة للآبار كافة.

-تخصيص ميزانية للحالات الطارئة.

-إطلاق حملة لإزالة التجاوزات على شبكات الماء والكهرباء.

-اتخاذ تدابير أخرى ضمن مواجهة نقص المياه.

-وزارة البلديات والسياحة، ووزارة الكهرباء، ومحافظة اربيل، تراقب كفريق واحد من خلال غرفة العمليات المشتركة مشكلة نقص الماء في مدينة أربيل وإيجاد حل عاجل لها.

وخصصت حكومة اقليم كوردستان، مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، أكثر من 7 مليارات دينار لحل مشكلة مياه الشرب في اربيل.

وقالت حكومة الاقليم في بيان، إنه بأمر من مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان تم تخصيص اكثر من 7.5 مليارات دينار لحل مشكلة مياه شرب للمنازل.

وأوضح البيان، أن الاموال خصصت أيضاً لحفر آبار جديدة لمياه الشرب في محافظة اربيل وضواحيها في موسم الصيف لهذا العام.