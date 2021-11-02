وزارة البلديات الكوردستانية تسعى لجعل إدارة سوران مركزاً للقرار

شفق نيوز/ بحث وزير البلديات والسياحة والآثار في حكومة اقليم كوردستان ساسان عوني، اليوم الثلاثاء، مع المشرف على إدارة سوران إمكانية جعل الاخيرة مركزا للقرار.

وجاء في بيان لادارة سوران ورد لوكالة شفق نيوز ، ان "المشرف على الادارة هلكورد شيخ نجيب استقبل وزير البلديات والسياحة في حكومة الاقليم ساسان عوني والوفد المرافق له بحضور قائممقامي سوران وميركه سور وجومان ورواندز في حدود الادارة.

واشار البيان الى ان "شيخ نجيب عبر عن شكره للاهمية والدعم الذي اولاه الوفد الصيف لادارة سوران وتباحثهم معه في عدة محاور بشأن التنسيق والخدمات الادارية واهمية حل المشكلات المتراكمة واعادة تنظيم الصرفيات والايرادات بما يصب في منفعة تنفيذ المشاريع الخدمية وكذلك الاسراع في افتتاح مديرية بلدية سوران وعدد من المديريات الادارية الاخرى لتنفيذ خطوات جعل سوران مركزا للقرار ومسألة الماستر بلان وتنمية قطاع السياحة والاثار".

واضاف البيان انه "في اجتماع آخر مع رئيس بلدية ومدير ماء وسياحة واثار اقضية ونواحي حدود ادارة سوران تم الاستماع عن كثب الى مشكلات ونواقص ومطالب هؤلاء المسؤولين وتم الرد من قبل وزير البلديات والمشرف على ادارة سوران على تلك المطالب وكذلك قرار تنفيذ ومتابعة العديد من المشاريع والمطاليب".

واكد البيان ان "الوفد الوزاري قام في ختام الزيارة بتفقد مشروع جنديان السياحي الذي سيدخل في خدمة المواطنين في المستقبل القريب".