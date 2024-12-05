وزارات أربيل وبغداد تناقش الضمان الاجتماعي في ورشة عمل مشتركة

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، ورشة عمل حول السجل الموحد والرقمنة من الجانب الحكومي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الورشة أشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالمشاركة مع عدد وزارات في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال وكيل وزارة التخطيط الاتحادية ماهر جوهان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا البرنامج في غاية الأهمية إذ يوفر منصة معلوماتية متقدمة وهناك أربع منظمات دولية مشتركة به إضافة إلى عدد من الوزارات الحكومية والذي يوفر حيزاً كبيراً لصحاب القرار لتحليل كل المعلومات عن الناس الذين هم بحاجة للضمان الاجتماعي".

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التخطيط الكوردستانية سيروان محمد، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الورشة تأتي كجزء من برنامج سجل إصلاح الحماية الاجتماعية والممول من الاتحاد الأوروبي وهذا المشروع يستمر لغاية العام 2027 والغرض منه إيصال الحماية الاجتماعية بأوجهها المتعددة إلى المواطنين الذين يشملهم الضمان الاجتماعي".