ورشة من نوعٍ آخر في أربيل تُعيد إحياء السيارات الكلاسيكية بأيادٍ موصلية (صور)

شفق نيوز/ يكثر في عموم العراق من يعملون في مجال إصلاح السيارات بمختلف تخصصاتهم، إلا أن رجلاً من الموصل تمكن من اتباع منحى مغاير، حيث اتخذ من مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان مقرًا لورشته.

صفوان ياسين، رجل من أهالي الموصل يعيش في منطقة "بحركة" ضمن محافظة أربيل، يعمل من نحو ثلاثين عاماً في مجال إصلاح وتعديل السيارات الكلاسيكية القديمة.

يقول ياسين، "امتلك معلومات عن السيارات الكلاسيكية القديمة من موديلات الثلاثينيات ولغاية الثمانينيات من القرن الماضي، كما لدي خبرة في صيانة المحركات والكهربائيات الخاصة بها، وكذلك في الأمور المتعلقة بداخل هذه السيارات".

ويضيف ياسين لوكالة شفق نيوز، "هناك الكثير من الأشخاص يهوون السيارات الكلاسيكية، ويأتون إلى ورشتي لإصلاح وترتيب سياراتهم، وبدأت في هذا العمل من عام 1997 وما زلت مستمراً فيه لغاية الآن".

وحول حجم الإقبال على ورشته، يوضح ياسين، أن "الإقبال بدأ يزداد قبل نحو عامين، عقب قرار حكومة إقليم كوردستان بالسماح بدخول السيارات الكلاسيكية واستيرادها، حيث بدأ هواتها باستيراد السيارات القديمة التي هي عادة تكون منهكة وفيها أعطال كثيرة".

ويتابع، أن "ورشتي كانت تستقبل السيارات من جميع المحافظات العراقية وحتى من البصرة أقصى جنوب البلاد لغرض إجراء الإصلاحات عليها، لكن حالياً هناك تراجع في العمل وليس كما في السابق".

وحول أسباب اختيار هذه المهنة، يشير ياسين إلى أن "هذا العمل ليس مهنة فقط بالنسبة لي، بل أنا أعمل فيها كهواية وأحبها كثيراً".

وعن تكلفة إصلاح هذه السيارات يبين، أن "التكلفة تختلف من سيارة إلى أخرى وحسب رغبة الزبائن بالإصلاحات، حيث يطلب بعض الزبائن التعديل على داخل السيارة فقط، ومنهم من يطلب التعديل على كامل السيارة، وغير ذلك من الطلبات، وقد تتراوح التكلفة ما بين سبعة آلاف دولار إلى ثلاثين ألف دولار حسب نوع العمل".

وحول أمنيته وطموحه في هذا العمل، يقول ياسين، إنه "يطمح لفتح ورشة كبيرة في مركز مدينة أربيل وعرض بعض السيارات التي قام بإصلاحها والتعديل عليها في المدينة لإضافة جمالية لها".

جدير بالذكر أن الإقبال بات يزداد بشكل ملحوظ على اقتناء السيارات القديمة منذ عدة سنوات في أربيل، ويقوم الكثير بإجراء تعديلات عليها لخلق نوع من التمازج بين شكل السيارة القديم والتقنيات الحديثة المتطورة من الداخل.