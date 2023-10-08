ورشة في اربيل لربط نظام الجامعات الكوردستانية بمثيلاتها الدولية.. صور

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، ورشة حول النظام الدراسي في الجامعات.

وقال مستشار وزير التعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان صباح ابراهيم، لوكالة شفق نيوز، ان "الورشة تهدف الى الارتقاء بمستوى التعليم في الجامعات الكوردستانية وذلك من خلال الالتزام بالتصنيفات الدولية في هذا المجال و مناقشة آلية العمل والخطوات التي تساهم في تطوير التعليم الجامعي أسوة بالجامعات العالمية".

واضاف ان "ممثلين عن منظمات دولية معنية بتصنيف الجامعات شاركوا في الورشة التي ستكون فرصة مهمة لاقليم كوردستان للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان الورشة اقيمت بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان و منظمة تايمز للتعليم العالي .