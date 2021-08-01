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أوربا تؤكد مواصلة دعمها لإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-01T11:26:55+0000
أوربا تؤكد مواصلة دعمها لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث الذي يزور إقليم كوردستان بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم انه في مستهل اللقاء، أثنى رئيس الحكومة على جهود السفير خلال فترة عمله ودوره في تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع العراق وإقليم كوردستان، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.

هذا ووجّه سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق شكره وتقديره للمؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها وعلى ما قدمته من تسهيلات لعمل بعثة الاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لإقليم كوردستان.

كذلك تطرق الجانبان إلى الوضع العام في العراق، ولا سيما الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة.

واستقبل مسرور بارزاني، اليوم ايضا، رئيس تجمع كفاءات الدكتور هيثم الجبوري.

وذكر بيان حكومي ثان انه جرى في اللقاء، بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق، كذلك تمت مناقشة مسار العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وفي جانب آخر من اللقاء، تناول الجانبان الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية العراقية، مع التأكيد على ضرورة نزاهتها وأن تعمل على إحلال الاستقرار في العراق وإنهاء مشاكله.

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