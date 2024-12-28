وداعًا لـ"تشيخوف الكوردي".. وفاة الكاتب البارز منصور ياقوتي

شفق نيوز/ غيّب الموت الكاتب الكوردي البارز منصور ياقوتي، المعروف بلقب "گڵباخي" والمشهور في الأوساط الأدبية الإيرانية بـ"تشيخوف إيران"، عن عمر ناهز 76 عامًا بعد معاناة مع مرض عضال.

اكتسب ياقوتي هذا اللقب تقديرًا لأسلوبه الأدبي الذي يُقارن بعمق وعبقرية الكاتب الروسي أنطون تشيخوف، حيث تميز في كتابة القصة القصيرة برؤية إنسانية وأسلوب مختزل وبليغ يبتعد عن الإطالة. هذا الأسلوب جعله من أبرز أعلام الأدب الكوردي والإيراني، وواحدًا من الكتّاب الذين تركوا بصمة واضحة في القصة القصيرة على المستوى المحلي والدولي.

وُلد ياقوتي في قرية "كيوانان" التابعة لمنطقة "سنقر" بمحافظة كرمانشاه، وبدأ مسيرته الأدبية ككاتب قصص قصيرة، ونجح في أن يكون أحد أبرز الكتاب الإيرانيين من أصول كوردية.

ورغم أن معظم أعماله كُتبت باللغة الفارسية، إلا أن مواضيعها ارتبطت بشكل وثيق بالثقافة والتاريخ والتقاليد الكوردية.