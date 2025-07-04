وجهة سياحية جديدة.. إنشاء أول جسر زجاجي في دهوك (صور)

شفق نيوز - دهوك

أعلن قائممقام قضاء العمادية شمالي دهوك، وارشين سلمان، يوم الجمعة، عن بدء العمل بمشروع جسر زجاجي للمشاة في مصيف سولاف.

وقال سلمان، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الانتهاء من مرحلة تصاميم الجسر، حيث من المخطط أن يمتد على وادي سولاف لمسافة 93 مترا وارتفاع يبلغ 54 مترا وعرض 4 أمتار"، مؤكداً أن "العمل بالجسر سينتهي بحلول بداية شهر تشرين الأول المقبل".

وأشار إلى أن "هذا المشروع سيكون مثالا بارزا للتصاميم المعمارية المبتكرة والمتميزة، مما سيسهم في تعزيز القطاع السياحي في المنطقة وجذب الزوار".

ولفت إلى أن "هذا الجسر الزجاجي وهو الأول من نوعه في الإقليم، وسيكون نقطة جذب سياحية متميزة تعزز من جمالية المنطقة ووجهة جديدة للسياحة في العمادية".