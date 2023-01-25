وجهة سياحية جديدة.. دهوك تستأنف أعمال بناء سد مائي (صور)

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في دهوك، يوم الأربعاء، عن استئناف أعمال بناء سد "صبنة 2" شمالي المحافظة.

وقال مدير سد دهوك، فرهاد محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "ادارة المحافظة بدأت بأعمال إنشاء سد صبنة 2 بعد توقف دام سبعة اعوام بسبب الازمة المالية التي مرّ بها اقليم كوردستان".

وبين ان "كلفة السد تبلغ سبعة مليارات دينار عراقي، ومن المؤمل إنجازه منتصف العام 2024".

واوضح محمد ان "السد يستوعب اكثر من ستة ملايين متر مكعب من المياه وسيغطي مساحات واسعة من الاراضي الزراعية في قضاء العمادية"، مضيفاً ان "هذا السد سيكون وجه سياحية في محافظة دهوك".