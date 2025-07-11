أوجلان يوجه رسالة لمسعود بارزاني يطالبه بزيارته

شفق نيوز- أربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الجمعة أن عشر سنوات من الحوار أفضل من ساعة حرب، لافتاً إلى أن الخطوات المتخذة في مسار السلام في تركيا، "مهمة" وفي الاتجاه الصحيح، فيما تلقى رسالة من زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، وطالبه بزيارته.

جاء ذلك، خلال استقباله في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل، عدداً من الشخصيات السياسية ووفداً رفيع المستوى من حزب الشعوب الديمقراطي، ضم كلاً من: أحمد تورك، وليلى زانا، وسري سَكيك، وتونجر باكر، الرئيسان المشتركان للحزب، وجيدَهم قليجگون أوتشار، الرئيسة المشتركة للأقاليم، ومارال دانشبَشتاش، عضوة البرلمان عن الحزب، وبردان أوزتورك، مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الوفد الضيف عبر عن شكره وامتنانه لبارزاني، على دوره القوي والوطني والاستراتيجي في دعم مسار السلام في تركيا، وطلب منه الاستمرار في هذا الدور التاريخي في مختلف مراحله، كما نقل الوفد رسالة ورغبة عبد الله أوجلان، ودعا إلى قيام الرئيس بارزاني بزيارة له.

من جانبه، شدد مسعود بارزاني، على أن الخطوات المتخذة في مسار السلام خطوات مهمة وفي الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن هذه العملية تتطلب المزيد من الصبر والتدقيق لتصل إلى نتائج إيجابية.

وأكد أن عشر سنوات من الحوار أفضل من ساعة حرب، وأن المشكلات لا تُحل بالحرب والعنف، بل يجب أن تُبنى على أساس النضال السياسي والحوار والقبول المتبادل والدبلوماسية، لافتاً إلى أنه وفي إطار دعم عملية السلام، لن يتردد في أداء ما في وسعه، وبخصوص دعوة الوفد لزيارة السيد أوجلان.

وخلص الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، الى القول إن "الزيارة يمكن أن تتم عندما تتوفر الظروف المناسبة، مختتماً حديثه بالدعوة إلى أن تساند جميع الأطراف السياسية في كوردستان عملية السلام والحل السلمي في تركيا.