أوجلان يرحب بقرار حل حزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ رحّب مؤسس حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان، يوم الثلاثاء، بإعلان الحزب عن حل نفسه.

ووجه أوجلان، رسالة إلى الحزب اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، وجاء فيها: "بأسى عميق تلقيت نبأ الرحيل الأخير لعلي حيدر كايتان ورِضا ألتون، لاحقاً، سأقيم تذكاراً لتخليد ذكراهما، وأستذكرهما الآن بكل احترام، لقد كان لهذين الرفيقين دائماً موقع بارز في النضال من أجل الوجود القومي والمجتمع الديمقراطي، وفي سبيل بناء النموذج والنظام العصري، جسّدا قيماً أساسية ملهمة، وسيستمر دورهما حتى النهاية".

وأضاف أنه "في نضالنا المستمر، كقادة دائمين، سيبقى وجودهم محفوظًا بيننا، وبهذه المناسبة، أحيّي مقررات المؤتمر التاريخي الثاني عشر، وأرسل رسائله المرتبطة بأيام المستقبل بكل تقدير".

وقرر حزب العمال الكوردستاني، يوم أمس الاثنين، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد حرب دامت 40 عاماً مع تركيا.

وبعد أربعة عقود من حرب أودت بأرواح أربعين ألف شخص، جاء قرار الحزب استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان أطلقها في شباط/ فبراير الماضي بنزع السلاح.

وكان أوجلان الذي يقبع في سجن تركي منذ عام 1999 ويقضي عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، قد أبلغ حزبه عبر نواب أتراك من "حزب الشعوب للعدالة والديمقراطية" المؤيد للكورد كانوا قد زاروه في سجنه، أمره لجميع المجموعات المسلحة بإلقاء السلاح وحل الحزب.