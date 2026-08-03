أوجلان يدعو إلى فتح صفحة جديدة وبناء "جمهورية ديمقراطية" للأتراك والكورد

شفق نيوز- متابعة

دعا زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، يوم الاثنين، إلى استثمار المرحلة الحالية لإطلاق مسار "الجمهورية الديمقراطية"، معتبراً أن القانون الذي ستصدره السياسة يمثل مفتاحاً لحل قضية تاريخية وفتح صفحة جديدة في تركيا.

وجاء ذلك في رسالة نقلها وفد إمرالي التابع لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، عقب لقاء استمر ثلاث ساعات مع أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، يوم أمس الأحد.

وقال أوجلان في رسالته: "رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وبهذا القانون ننطلق لحل مشكلة تاريخية، فنحن في بداية مسيرة ديمقراطية لا تقل أهمية عن تأسيس الجمهورية".

وأضاف أن الجهود والتضحيات التي بُذلت عند تأسيس الجمهورية يجب أن تُبذل اليوم بالجدية نفسها من أجل بناء "جمهورية ديمقراطية"، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تخص الكورد وحدهم، بل جميع سكان البلاد، وستنعكس على مستقبل تركيا والمنطقة.

وأشار إلى أن نجاح هذه العملية من شأنه أن يفتح المجال أمام تطوير القانون الديمقراطي، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وترسيخ السلام، بما يخدم أكثر من 86 مليون نسمة.

وأكد أوجلان أن المشكلات لم تُحل بالكامل، لكنه شدد على أنه "لا يوجد وضع يدعو إلى التشاؤم"، داعياً جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان نجاح العملية.

وختم رسالته بالقول إن "القانون الذي تصدره السياسة أشبه بمفتاح يفتح باب هذه العملية، وباب الجمهورية الديمقراطية مفتوح حتى النهاية".

وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكوردستاني حل نفسه في أيار/ مايو تلبية لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.