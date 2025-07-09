أوجلان: استراتيجية حرب التحرير قد انتهت وحزب العمال تخلى عن تشكيل الدولة القومية

شفق نيوز - انقرة / اربيل

قال زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان، اليوم الأربعاء، إن الحزب قد تخلى عن مفهوم تشكيل الدولة القومية للكورد في تركيا.

وقال أوجلان في رسالة عبر تسجيل فيديو من داخل السجن في تركيا، إن التخلي عن السلاح انتصار تاريخي، ومعه بدأت مرحلة ممارسة القانون والسياسة، مردفا بالقول إن: السياسة والسلام المجتمعي أمر مهم مقابل حمل السلاح.

وأضاف أن استراتيجية حرب التحرير القومية قد انتهت، وحزب العمال الكوردستاني قد تخلى عن تشكيل الدولة القومية للكورد.

وتابع اوجلان بالقول: تركيا قد اعترفت بالكورد والاهداف الرئيسية التي كنا نسعى لها قد تحققت، مستطردا أنه لم يطلب في اي وقت من الاوقات اطلاق سراحه.