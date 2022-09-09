وثيقة .. مطار السليمانية الدولي ينفذ قرار الأخوين طالباني بتدشين الـ (VIP)

شفق نيوز/ أعلن مطار السليمانية الدولي، يوم الجمعة، أنه سيقوم بتنفيذ قرار رئيس حزب الإتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وشقيقه قوباد نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان بشأن تدشين شعبة الـ (VIP) في المطار، وانه سيتم الإعلان عن الشروط والتعليمات المتعلقة بهذا الأمر لاحقاً.

وذكرت إدارة المطار في بيان اليوم، إنه "من أجل تنظيم قسم الـ (VIP)، وسفر الضيوف رفيعي المستوى، وطبقا لتوجيهات بافل طالباني وقوباد طالباني تقرر العمل بتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بذلك القسم الذي يضم الرئاسات الثلاث في العراق، وإقليم كوردستان ونوابهم".

ووفقا للبيان فإن القسم يشمل أعضاء مجلس النواب العراقي، وبرلمان كوردستان، وسكرتيري الأحزاب، والمكتب السياسي للحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، ورئاسة الأحزاب والشخصيات الدينية.

كما أشارت إدارة المطار في بيانها إلى أنه يتعين إرسال قائمة أسماء الضيوف أسبوعيا إلى مكتب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ونائب رئيس الوزراء للوقوف على الالتزام بالتعليمات.