وثيقة.. مالية كوردستان تحسم مصير رواتب متأخرة لموظفي الإقليم

شفق نيوز/ حسمت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان مصير رواتب الموظفين غير الموزعة خلال الاعوام الماضية بتصنيف قسم منها الى غير موزعة والآخر الى ديون بذمة الحكومة.

واوضح كتاب رسمي للوزارة مذيل بتوقيع الوزير آوات شيخ جناب بتاريخ 24 شباط الجاري (أمس الأربعاء)، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الرواتب التي لم توزع خلال عامي 2016 و2017 اعتبرت استحقاقا غير مدفوع.

وأضاف الكتاب أنه أما بخصوص رواتب عامي 2019 و2020 غير الموزعة فتم اعتبارها دينا في ذمة الحكومة الاتحادية.

وواجهت حكومة إقليم كوردستان أزمات اقتصادية متعاقبة منذ عمدت بغداد إلى قطع حصتها من الموازنة الاتحادية عام 2014، جراء خلافات حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.

وفي عامي 2016 و2017، فاقمت نفقات الحرب ضد داعش الأزمة المالية في إقليم كوردستان. ووصلت الأزمة ذروتها العام الماضي بتراجع أسعار النفط وقطع بغداد لرواتب موظفي الإقليم بشكل كامل بدءاً من شهر نيسان/أبريل.