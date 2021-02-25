سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة.. مالية كوردستان تحسم مصير رواتب متأخرة لموظفي الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-25T18:25:15+0000
وثيقة.. مالية كوردستان تحسم مصير رواتب متأخرة لموظفي الإقليم

شفق نيوز/ حسمت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان مصير رواتب الموظفين غير الموزعة خلال الاعوام الماضية بتصنيف قسم منها الى غير موزعة والآخر الى ديون بذمة الحكومة.

واوضح كتاب رسمي للوزارة مذيل بتوقيع الوزير آوات شيخ جناب بتاريخ 24 شباط الجاري (أمس الأربعاء)، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الرواتب التي لم توزع خلال عامي 2016 و2017 اعتبرت استحقاقا غير مدفوع.

وأضاف الكتاب أنه أما بخصوص رواتب عامي 2019 و2020 غير الموزعة فتم اعتبارها دينا في ذمة الحكومة الاتحادية.

وواجهت حكومة إقليم كوردستان أزمات اقتصادية متعاقبة منذ عمدت بغداد إلى قطع حصتها من الموازنة الاتحادية عام 2014، جراء خلافات حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.

وفي عامي 2016 و2017، فاقمت نفقات الحرب ضد داعش الأزمة المالية في إقليم كوردستان. ووصلت الأزمة ذروتها العام الماضي بتراجع أسعار النفط وقطع بغداد لرواتب موظفي الإقليم بشكل كامل بدءاً من شهر نيسان/أبريل.

related

حكومة كوردستان تزف بشرى صرف الرواتب "قريباً"

Date: 2020-11-30 15:22:09
حكومة كوردستان تزف بشرى صرف الرواتب "قريباً"

التربية الكوردستانية تستعد لبث الدروس عبر التلفزيون

Date: 2020-03-07 20:00:38
التربية الكوردستانية تستعد لبث الدروس عبر التلفزيون

كورونا.. كوردستان تواصل تسجيل إصابات منخفضة بـ163 حالة

Date: 2020-12-23 13:37:49
كورونا.. كوردستان تواصل تسجيل إصابات منخفضة بـ163 حالة

كوردستان.. 302 إصابة بكورونا و225 حالة شفاء في يوم واحد

Date: 2020-07-28 16:59:56
كوردستان.. 302 إصابة بكورونا و225 حالة شفاء في يوم واحد

الأوقاف تعلن وفاة رجل دين بارز بكورونا في أربيل

Date: 2020-10-26 19:40:07
الأوقاف تعلن وفاة رجل دين بارز بكورونا في أربيل

دربندخان تسجل أعلى نسبة هطول أمطار في كوردستان

Date: 2020-02-20 23:05:02
دربندخان تسجل أعلى نسبة هطول أمطار في كوردستان

اربيل وموسكو يوقعان مذكرة تفاهم تجارية استثمارية

Date: 2019-09-15 18:09:00
اربيل وموسكو يوقعان مذكرة تفاهم تجارية استثمارية

إطلاق 6 دببة في جبل كاره بدهوك

Date: 2021-02-01 15:35:37
إطلاق 6 دببة في جبل كاره بدهوك