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وثيقة .. مالية إقليم كوردستان تُصدر قراراً جديداً يخص توزيع الرواتب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-18T11:01:35+0000
وثيقة .. مالية إقليم كوردستان تُصدر قراراً جديداً يخص توزيع الرواتب

شفق نيوز/ عمم وزير مالية إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، قرارا جديدا على الوزارات والدوائر الحكومية كافة خاصا بمسألة توزيع الرواتب، وجّه فيه بإرسال قوائم رواتب الموظفين قبل يوم 20 من كل شهر.

جاء ذلك وفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع الوزير في تاريخ 16 من شهر آب/أغسطس الجاري، بأن أي دائرة لا تلتزم بإرسال قوائم الرواتب في يوم 20 من كل شهر فإن رواتبها سيتأخر توزيعه.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل قد صرح في بيان بشهر آيار من العام 2022، بأن رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام "يتم توفيرها بشكل عام على النحو الآتي: الإيرادات النفطية 350 مليون دولار، الإيرادات الداخلية 128 مليون دولار، الأموال التي ترسل الحكومة الاتحادية 138 مليون دولار"، لافتا إلى أنه في شهر كانون الثاني، وشهر شباط لم تأت الأموال التي كان من المفترض أن ترسلها بغداد لتمويل رواتب موظفي الإقليم.

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