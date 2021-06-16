وثيقة.. إلغاء تكييف المناهج في المدارس الكوردية بكركوك

شفق نيوز/ وجهت وزارة التربية، يوم الاربعاء، بإلغاء تكييف المناهج الدراسية في المدارس التابعة لقسم الدراسة الكوردية في مديرية كركوك، التي تعتمد مناهج إقليم كوردستان.

وجاء في كتاب حصلت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تقرر الغاء كتابنا ذي العدد ۱/۹ ۱۸ ۱۷۹ في ۲۰۲۱/۹/۱٤، المتعلق بتكييف المناهج الدراسية في المدارس التابعة لقسم الدراسة الكوردية في مديريتكم العامة، التي تعتمد مناهج إقليم كودستان، وذلك حفاظا على المصفوفة العلمية لتلك المناهج ورصانتها العلمية، وسنعمل لاحقا على اجراء التكييف ان اقتضت الحاجة اليه في العام الدراسي ۰۲۱ ۲۰۲۲/۲، على نحو لا يوئر في رصانة المنهج".