وثيقة.. شرطة أربيل تسجل أكثر من 7 آلاف جريمة وتعتقل نحو 10 آلاف متهم خلال 2022

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل، يوم السبت، تسجيل أكثر من 7 آلاف جريمة وإلقاء القبض على نحو 10 آلاف متهم خلال العام المنصرم 2022.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز إنه "خلال عام 2022 تسجيل 7678 جريمة حيث تم إنجاز 90 بالمئة منها و 10 بالمئة منها مازالت قيد التحقيق".

واضاف ان "الشرطة تمكنت من القاء القبض على 9446 متهما بجرائم مختلفة"، مشيرا الى "تسجيل 62 جريمة قتل حيث تم اعتقال 79 متهما بهذه الجرائم".

وبين عزيز أن "نسبة الجرائم المسجلة خلال عام 2022 انخفضت مقارنة بالعام 2021".

وتابع انه "تم اعتقال 697 شخصا بتهمة السرقة واعتقال 226 شخصا بتهمة التزوير و88 شخصا بتهمة تعاطي المواد المخدرة".

وعن حملات ضبط الأسلحة غير المرخصة اشار عزيز إلى "ضبط 1392 قطعة سلاح خلال 2022".