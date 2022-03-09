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وثيقة .. حكومة إقليم كوردستان تحظر بث برامج تتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-09T12:08:58+0000
وثيقة .. حكومة إقليم كوردستان تحظر بث برامج تتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية

شفق نيوز/ قررت المديرية العامة للإعلام والطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء حظر بث أي برنامج يُبث وسائل الإعلام المرئية والمسموعة يتسبب بالتأثير على السوق وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية.

وقالت المديرية في وثيقة صادرة عن القسم القانوني في المديرية، وموجهة الى وسائل الاعلام، نعلمكم بانه يجب عدم نشر اي شيء يكون سببا في تدهور السوق او الاسعار للمواد الغذائية.

وشددت المديرية على أنه أي وسيلة اعلام من المسموعة والمقروءة تخالف هذه التعليمات سنتخذ بحقها الإجراءات القانونية.

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