وثيقة .. جمع تواقيع في مجلس محافظة السليمانية لإغلاق صالات القمار

شفق نيوز/ وقع عدد من أعضاء مجلس محافظة السليمانية، على طلب يقضي بإغلاق صالات القمار كافة في المحافظة، وذلك جراء النكبات التي تسببت بها تلك الصالات على السلم المجتمعي، وتفكيك العديد من الأُسر.

وأرسل عدد من الأعضاء كتاباً مذيلاً بتواقيعهم إلى رئيس مجلس المحافظة طالبوا فيه بإغلاق صالات القمار في السليمانية.

وإضافة إلى تمزيق النسيج الإجتماعي تحدث الأعضاء عن أمر آخر ألا وهو أنه بسبب تلك الصالات الموجودة في المدينة زاد عدد حالات الإنتحار.

وكان بافل جلال الطالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، قد وجّه نهاية العام الماضي السلطات الأمنية في السليمانية بإغلاق الملاهي والنوادي الليلية في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية.

وفي حينها دعا عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، إلى توسيع حملة إغلاق النوادي والملاهي الليلية لتشمل صالات القمار في مدينة السليمانية.

وقال حمه صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن هذه الصالات "فككت آلاف الأُسر".

واعتبر البرلماني صالات القمار "أشد خطورة" من الحانات والنوادي والملاهي الليلية.