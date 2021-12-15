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وثيقة .. المالية تعلن تشكيل مجلس صندوق التقاعد في اقليم كوردستان العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-15T10:39:32+0000
وثيقة .. المالية تعلن تشكيل مجلس صندوق التقاعد في اقليم كوردستان العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب يوم الأربعاء تشكيل مجلس صندوق التقاعد في الإقليم.

وجاء في كتاب رسمي للوزارة مذيل بتوقيع شيخ جناب واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه بموجب النظام الداخلي لصندوق التقاعد لموظفي اقليم كوردستان - العراق رقم (7) لسنة (2020) ووفقا للصلاحيات الممنوحة لنا قررنا تشكيل المجلس.

وبحسب الكتاب فإن المجلس يرأسه (حازم إسماعيل رمضان)، وبعضوية 8 موظفين كبار من وزارة المالية، والبيشمركة، والداخلية، والتخطيط، ومجلس الأمن، ومدير البنك المركزي العراقي/ فرع إقليم كوردستان.

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