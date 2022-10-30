والدة "كاظم فاروق" تؤكد تسمم ابنها وتهاجم الجيل الجديد

شفق نيوز/ أكدت والدة كاظم فاروق عضو برلمان إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن التقارير الطبية في الخارج أثبتت إصابة ابنها بالتسمم وحالته حرجة.

وكاظم فاروق، كان رئيس كتلة "الجيل الجديد" قبل أن يستقيل من عضويته في برلمان إقليم كوردستان، ليعلن يوم 27 شباط الماضي، عودته للعمل بصفة طبيب.

وقالت والدته، أختر أحمد، في مؤتمر صحفي أمام منزله في السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "ولدها يعاني النزيف منذ فبراير/شباط الماضي، ونُقل إلى الخارج حيث وجد أنه تعرض لتسمم".

وأضافت أحمد، أن "بعد تسعة أشهر من إصابة ولدها لم يسأل عنه أحد من أصدقائه المقربين"، مشيرة إلى أن بعد تدهور صحة الدكتور كاظم، أدارت حركة الجيل الجديد ظهرها له وأساءت له باتهامات وجهتها بحقه".

وكان رئيس حزب الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد قد أوضح بشأن الاتهامات التي وجهت إلى حراكه بشأن اختفاء كاظم فاروق، وإعلان عائلته أنه يعاني من تدهور صحته.