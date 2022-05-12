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والدة ضحية بريطاني قضى بحادث سير في زاخو تطالب بمحاكمة الجاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-12T10:49:15+0000
والدة ضحية بريطاني قضى بحادث سير في زاخو تطالب بمحاكمة الجاني

شفق نيوز/ طالبت والدة مواطن بريطاني فقد حياته نتيجة حادث مروري في دهوك، بإصدار قرار من المحكمة حول هذا الموضوع وعدم تأجيل محاكمة المتهم بهذه القضية.

والمتهم مواطن من دهوك دهس بسيارته مواطنا بريطانياً كان يعمل مدرسا في احدى المدارس الاهلية في مدينة زاخو.

وأضاف والدة الضحية في مؤتمر صحفي عقدته يوم الخميس وحضرته وكالة شفق نيوز؛ إنها تطالب المحكمة بحسم هذه القضية وإصدار حكم نهائي يوم الأحد المقبل دون تأجيلها. 

من جانبه، قال محامي المتهم في المؤتمر الصحفي، أن "المواطن البريطاني الذي فقد حياته كان ثملا وان موكله قام بنقله الى المستشفى وقت الحادث"، مشيرا إلى ان "عائلة الضحية تطالب بتعويض مالي كبير مقابل التنازل عن القضية". الا ان والدة المواطن البريطاني نفت ذلك وأكدت قبولها لحكم المحكمة. 

ولقى مواطن بريطاني مصرعه إثر دهسه في حادث سير من قبل مواطن من محافظة دهوك ليلة الحادي عشر من أيلول عام 2021.

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