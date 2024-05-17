واشنطن: نتواصل مع المسؤولين في بغداد وأنقرة وأربيل لاستئناف صادرات نفط كوردستان

شفق نيوز/ قالت وزارة خارجية الولايات المتحدة، يوم الجمعة، إنها على اتصال دائم مع المسؤولين في بغداد وأنقرة وأربيل والشركات الأمريكية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان العراق عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل بؤتمر صحفي عقده في واشنطن، إن "تطوير طرق مختلفة لإيصال الطاقة العراقية إلى الأسواق العالمية يصب في مصلحة العراق والولايات المتحدة".

وأضاف "نحن على تواصل مباشر ومستمر مع المسؤولين في بغداد وأنقرة وأربيل والشركات الأمريكية المتضررة من توقف صادرات النفط، فيما يتعلق بفتح خط النفط العراقي التركي".

وأوقفت أنقرة التدفقات في 25 آذار/مارس 2023، بعد أن وجد حكم تحكيم أنها انتهكت أحكام معاهدة 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من اقليم كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وأمرت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وتغطي قضية تحكيم ثانية مستمرة الفترة من عام 2018 فصاعدًا. وقال مصدران مطلعان على الدعوى إن البلدين لا يزالان متورطين في صراع قانوني طويل الأمد.

وفي الوقت نفسه، يدين العراق لتركيا بالحد الأدنى من المدفوعات طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية - والذي تقدره شركة وود ماكنزي الاستشارية بحوالي 25 مليون دولار شهريًا - كجزء من المعاهدة، مما يوفر من الناحية النظرية حافزًا لاستئناف التدفقات.