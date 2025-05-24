واشنطن: دعم كوردستان جزء استراتيجي من سياسة ترامب

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم السبت، التزام بلاده بدعم إقليم كوردستان ضمن إطار العراق الفيدرالي، مشدداً على أن هذا الدعم يُعد جزءاً أساسياً واستراتيجياً من سياسة الولايات المتحدة في المنطقة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات روبيو خلال لقائه برئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في العاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الأخير إلى الولايات المتحدة، وفق بيان صدر عن حكومة الاقليم.

وجدد الوزير الأمريكي استعداد بلاده لدعم حكومة إقليم كوردستان في مختلف المجالات، مثنياً على دور الإقليم في استضافة اللاجئين والنازحين، وحماية حقوق المكونات القومية والدينية المختلفة.

كما أكد على أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب العراق – تركيا، وعبّر عن اهتمامه بالإصلاحات الجارية في حكومة الإقليم، لا سيما في مجال تنويع الاقتصاد وضمان الحقوق الدستورية والمالية لكوردستان.

يُشار إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، كان قد وجه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لزيارة أربيل، وذلك خلال لقائهما في واشنطن ضمن زيارة رسمية تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية.