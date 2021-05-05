واشنطن تؤكد رغبتها بتطوير العلاقات مع إقليم كوردستان كـ"حليف مهم" في المنطقة

شفق نيوز/ أكدت الإدارة الأميركية، يوم الأربعاء، رغبتها بتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان كحليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة الإقليمية، متعهدة بمواصلة دعم قوات البيشمركة لمواجهة تنظيم داعش.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه بمحافظة أربيل، وفداً أميركياً ضم مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وبين أنه جرى خلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، فضلاً عن مناقشة آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة.

ونقل الوفد تحيات الرئيس جو بايدن إلى رئيس حكومة كوردستان، وأشار إلى أن زيارته تعد تأكيداً على رغبة بايدن والحكومة الأميركية في توطيد العلاقات مع الإقليم الذي يعتبر "حليفاً مهماً للولايات المتحدة في المنطقة".

وأشاد الوفد بعملية الإصلاح التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان، لا سيما الإصلاحات في وزارة البيشمركة، مجدداً التأكيد على مواصلة الولايات المتحدة والتحالف الدولي في دعم قوات البيشمركة لمواجهة التهديدات الإرهابية وخصوصاً تلك المتمثلة بداعش.

من جانبه، أعرب رئيس حكومة الإقليم عن امتنانه وتقديره للرئيس بايدن ودعم الحكومة الأميركية، مبدياً استعداد إقليم كوردستان لتطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

وتناول الاجتماع، بحسب البيان، العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والانتخابات العراقية المقبلة بالإضافة إلى الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار.