واشنطن تؤكد التزامها بالتعاون مع حكومة كوردستان ووزارة البيشمركة

شفق نيوز/ أكدت القنصلية الأمريكية في أربيل يوم الاثنين التزام بلادها بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان ووزارة البيشمركة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، شورش اسماعيل، القنصل العام الامريكي في اربيل روبرت بالدينو، والمستشار العسكري الاعلى للقوات الامريكية كولونيل دوغلاس، في لقاء حضره أبضاً وكيل الوزارة سربست لزكين، ورئيس هيئة اركان الوزارة الفريق جمال محمد، وكبار المستشارين في الوزارة ومدير الاصلاح.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانبين بحثا اخر التطورات في المنطقة والمخاطر الحالية لتنظيم داعش وخطوات عملية الاصلاح في وزارة البيشمركة، والعلاقات بين الوزارة ووزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية.

وقال وزير البيشمركة خلال الاجتماع "اننا نعد امريكا وقواتها اصدقاء لنا ولقوات البيشمركة"، معربا عن تمنياته ان يتمكن الجانبان من "القضاء على الارهابيين بشكل تام من اجل حماية امن واستقرار العراق واقليم كوردستان".

وبشأن ملف الاصلاح في وزارة البيشمركة، اوضح اسماعيل، ان هذا الملف شهد "تقدماً بخطوات جيدة، ومن اجل الاستمرار فيه نحن بحاجة الى تعاون ومساعدة امريكا والتحالف الدولي ووجود اتفاق سياسي بين الاطراف الكوردستانية".

من جانبه، اكد القنصل الامريكي ان "امريكا تفتخر بأصدقائها وببطولة قوات البيشمركة"، مضيفا "نتشرف ونلتزم بالتعاون والتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان وقوات البيشمركة".

واضاف "فضلا عن التزام المستشارين العسكريين الامريكيين بتطوير وانجاح عملية الاصلاح العسكري، فمساعي وزارة البيشمركة للاصلاح امر بالغ الاهمية بالنسبة لامريكا"، مشيرا الى ان "هناك تاريخا طويلا من الصداقة والتحالف مع الكورد والمستقبل زاهر بالنسبة للجانبين".

ونوه البيان الى ان الاجتماع اختتم بالحوار بشأن اهمية التقارب بشكل اكبر بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية.