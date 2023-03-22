واشنطن تنفي صلتها بحادثة "مروحية قسد" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك ريدر، صلة بلاده بالمروحية التي سقطت داخل محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وقال ريدر، في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قوة مستقلة بذاتها، والجيش الأمريكي تعاون معها لقتال داعش"، مردفاً: "أكرر من جديد.. الولايات المتحدة وقوات التحالف لا علاقة لها بحادثة المروحية، ولم يكن لدينا علم بهذه المهمة".

وبشأن دخول وخروج قوات (قسد)، قال المتحدث العسكري الأمريكي: "لتتكلم (قسد) باسمها حول هذا الموضوع".

و‏في بيان نشر في 17 آذار الجاري، اعترفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بسقوط مروحيتين داخل إقليم كوردستان، ومقتل تسعة أشخاص تابعين لها، بينهم قائد عسكري رفيع.

وكان مجلس أمن إقليم كوردستان قد أكد في بيان له "سقوط مروحية واحدة ومقتل سبعة أشخاص، و‏هذه المروحيات حلقت ما بين (روژئاڤا) والسليمانية دون إبلاغ الجهات الرسمية في الإقليم.

وأضاف مجلس أمن الإقليم: "‏بحسب المعلومات المتوفرة فإن هذه المروحيات تهبط في بعض المواقع بالسليمانية وتطير إلى (رژئاڤا) أيضا، كما ‏تظهر المعلومات بأن جهة في السليمانية فتحت المجال للعلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكوردستاني بشكل سري وغير رسمي وقدموا لهم المساعدة بعدة طرق مختلفة".

وفي وقت سابق قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، في كلمة له خلال اجتماعه مع قناصل وممثلي الدول في الإقليم، إن "هذه المروحيات كانت في الأصل تم شراؤها من قبل مجموعة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولكن كيف ولماذا وصلت هذه المروحيات إلى يد قوات سوريا الديمقراطية هذا ما لا نعرفه. ‏ولماذا كانوا موجودين في هذا المكان وتحطمت هناك، هذا ما يحتاج الى تحقيقات اكثر".