واشنطن تنتقد سياسة حكومة بغداد تجاه إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

كشف سفين دزيي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن ابلاغ وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة العراقية، عدم رضاها عن سياستها تجاه إقليم كوردستان.

وقال دزيي، لوسائل الإعلام، بما فيها وكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كوردستان تتمتع حالياً بأوسع العلاقات، لا سيما في المجال الاقتصادي".

وبحسبه، فإن الولايات المتحدة انتقدت أيضاً بشدة هجمات الطائرات المسيرة على إقليم كوردستان، حيث كانت شركتان من بين الشركات النفطية المتضررة من الهجمات أمريكيتين، إضافةً إلى ذلك، تُطالب وزارة الخارجية الأمريكية العراق بالتعامل مع كوردستان وفقًا للقوانين والدستور العراقي.

وتابع دزيي، قائلاً: "لدينا العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع العديد من الدول الأوروبية، منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، واليوم، يرتبط أحد هذه المنتديات بتايلاند، باعتبارها من أكثر الدول تطوراً في مجال الصناعة والاقتصاد".

وتحتضن أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم أكثر من ستة منتديات واجتماعات ومؤتمرات اقتصادية تنظمها قنصليات وسفارات أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى.