واشنطن تكشف تفاصيل مباحثاتها في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ اكدت وزارة الخارجية الامريكية، يوم الاثنين، التزام واشنطن بدعم جميع الجهود الرامية إلى حل سياسي للصراع السوري.

وذكر بيان للخارجية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية جوي هود سافر في 16 مايو / أيار برفقة نائب مساعد وزير الخارجية والممثل الخاص بالنيابة لسوريا إيمي كترونا ، ونائب المبعوث الخاص لسوريا ديفيد براونشتاين ، ومدير مجلس الأمن القومي للعراق وسوريا في البيت الأبيض ، زهرة بيل ، إلى شمال شرق سوريا من أجل اجتماعات مع كبار المسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية وكبار أعضاء المجلس وزعماء العشائر من الرقة ونظرائهم العسكريين للتحالف والجهات الفاعلة الإنسانية".

وشدد مساعد وزير الخارجية بالإنابة وفقا للبيان "على التزام الولايات المتحدة بالتعاون والتنسيق في التحالف لهزيمة داعش ، واستمرار الاستقرار في شمال شرق سوريا ، وإيصال مساعدات الاستقرار إلى المناطق المحررة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وأكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية في مشاركاته على التزام الولايات المتحدة بدعم جميع الجهود الرامية إلى حل سياسي للصراع السوري.

كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل ريادتها في الاستجابة الإنسانية السورية بينما تعمل مع الدول ذات التفكير المماثل لضمان إعادة تفويض المساعدة عبر الحدود إلى سوريا.

وكان الوفد قد أجرى امس الاحد، زيارة أيضا إلى أربيل والتقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

ووفق بيان لرئاسة الإقليم، فإن الوفد ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، والممثلة الخاصة بالإنابة لشؤون سوريا إيمي كترونا، ومديرة شؤون العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي زهرة بيل.

وبحث الرئيس بارزاني مع الوفد، الأوضاع العراقية وإقليم كوردستان وعلاقات اربيل وبغداد والانتخابات القادمة وتحركات ومخاوف داعش وواجبات التحالف الدولي في العراق.

وأضاف أنه "تطابقت رؤى الطرفين بأن داعش يعد خطراً كبيراً ومستمراً لأمن واستقرار العراق والمنطقة ولمواجهته والقضاء عليه نهائيًا العراق واقليم كوردستان بحاجة مستمرة لدعم التحالف الدولي".

كما اكد الطرفان على دعم وتنسيق قوات البيشمركة والقوات العراقية، كما بحثا الوضع السوري وتطورات الوضع هناك لمستقبل ذلك البلد.