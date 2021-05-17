سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واشنطن تكشف تفاصيل مباحثاتها في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-17T14:26:09+0000
واشنطن تكشف تفاصيل مباحثاتها في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ اكدت وزارة الخارجية الامريكية، يوم الاثنين، التزام واشنطن بدعم جميع الجهود الرامية إلى حل سياسي للصراع السوري.

وذكر بيان للخارجية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية جوي هود سافر في 16 مايو / أيار برفقة نائب مساعد وزير الخارجية والممثل الخاص بالنيابة لسوريا إيمي كترونا ، ونائب المبعوث الخاص لسوريا ديفيد براونشتاين ، ومدير مجلس الأمن القومي للعراق وسوريا في البيت الأبيض ، زهرة بيل ، إلى شمال شرق سوريا من أجل اجتماعات مع كبار المسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية وكبار أعضاء المجلس وزعماء العشائر من الرقة ونظرائهم العسكريين للتحالف والجهات الفاعلة الإنسانية".

وشدد مساعد وزير الخارجية بالإنابة وفقا للبيان "على التزام الولايات المتحدة بالتعاون والتنسيق في التحالف لهزيمة داعش ، واستمرار الاستقرار في شمال شرق سوريا ، وإيصال مساعدات الاستقرار إلى المناطق المحررة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وأكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية في مشاركاته على التزام الولايات المتحدة بدعم جميع الجهود الرامية إلى حل سياسي للصراع السوري.

كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل ريادتها في الاستجابة الإنسانية السورية بينما تعمل مع الدول ذات التفكير المماثل لضمان إعادة تفويض المساعدة عبر الحدود إلى سوريا.

وكان الوفد قد أجرى امس الاحد، زيارة أيضا إلى أربيل والتقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

ووفق بيان لرئاسة الإقليم، فإن الوفد ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، والممثلة الخاصة بالإنابة لشؤون سوريا إيمي كترونا، ومديرة شؤون العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي زهرة بيل.

وبحث الرئيس بارزاني مع الوفد، الأوضاع العراقية وإقليم كوردستان وعلاقات اربيل وبغداد والانتخابات القادمة وتحركات ومخاوف داعش وواجبات التحالف الدولي في العراق.

وأضاف أنه "تطابقت رؤى الطرفين بأن داعش يعد خطراً كبيراً ومستمراً لأمن واستقرار العراق والمنطقة ولمواجهته والقضاء عليه نهائيًا العراق واقليم كوردستان بحاجة مستمرة لدعم التحالف الدولي".

كما اكد الطرفان على دعم وتنسيق قوات البيشمركة والقوات العراقية، كما بحثا الوضع السوري وتطورات الوضع هناك لمستقبل ذلك البلد.

related

رواتب لا تكفي والدفع بالدولار.. ارتفاع إيجار العقارات شرقي سوريا يثقل أعباء المستأجرين

Date: 2020-12-04 13:21:06
رواتب لا تكفي والدفع بالدولار.. ارتفاع إيجار العقارات شرقي سوريا يثقل أعباء المستأجرين

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Date: 2021-02-04 12:14:11
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

كوردي عراقي يحرز لقب أفضل موظف محلي في الخارجية الامريكية

Date: 2020-10-07 10:47:10
كوردي عراقي يحرز لقب أفضل موظف محلي في الخارجية الامريكية

ثلاث وفيات و 41 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-03-19 18:04:22
ثلاث وفيات و 41 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

مجهولون يشعلون النار في شجرة الميلاد في مدينة كوباني

Date: 2020-12-26 12:14:25
مجهولون يشعلون النار في شجرة الميلاد في مدينة كوباني

إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Date: 2021-02-15 12:11:26
إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

تراجع إصابات كورونا في مناطق الإدارة الذاتية مع بدء حظر التجوال

Date: 2020-11-26 12:26:18
تراجع إصابات كورونا في مناطق الإدارة الذاتية مع بدء حظر التجوال

حالة وفاة و25 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Date: 2021-01-11 11:17:48
حالة وفاة و25 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا