واشنطن تفتح باب التقديم لمعاهد التنوع والديمقراطية في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت القنصلية الأمريكية العامة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، فتح باب التقديم لطلبات الدراسة بالمعاهد الامريكية (SUSI) للقيادات الطلابية للتنوع الديني والديمقراطية.

وجاء في تغريدة للقنصلية الامريكية على منصة (X) تابعتها وكالة شفق نيوز، أن السفارة الأمريكية في بغداد، أعربت عن ترحيبها ببدء تقديم الطلبات لدراسة المعاهد الامريكية (SUSI) للقيادات الطلابية للتنوع الديني والديمقراطية".

وأضافت أن "على الراغبين بالتقديم والحصول على المزيد من المعلومات زيارة الرابط الآتي: (tinurl.com/yusmzk32)، علماً أن آخر موعد للتقديم هو 10 تشرين الثاني/أكتوبر الجاري.