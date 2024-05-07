واشنطن تعيد ترميم بوابة "باديان" الكوردية التاريخية وتؤكد التزامها بأمن واستقرار كوردستان

شفق نيوز/ أكد القنصل الأمريكي في أربيل مارك سترو، يوم الثلاثاء، التزام واشنطن بأمن واستقرار إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، مع قائممقام المدينة وارشين سلمان، على هامش افتتاح بوابة "باديان" التاريخية بدعم أمريكي.

وقال سترو خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "علاقات الولايات المتحدة مع إقليم كوردستان العراق لم تشهد تحسناً كما هي عليه الآن".

وشدد القنصل الأمريكي على "التزام بلاده بشكل كامل مع إقليم كوردستان، مشيرا الى أن "الولايات المتحدة لن تنسحب من هذا المكان حتى تتأكد من استقرار وامان اقليم كوردستان".

وأوضح القنصل الامريكي ان "الحكومة الأمريكية خصصت مبلغ 750 ألف دولار لترميم وصيانة بوابة باديان التاريخية، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تؤكد على التزام الولايات المتحدة بالعمل الوثيق مع إقليم كوردستان في عدة مجالات بما في ذلك الأمن والفن والتراث بالاضافة إلى التجارة ومجالات أخرى".

من جانبه قال وارشين سلمان قائمقام قضاء العمادية، إن "الولايات المتحدة بالتنسيق مع جامعة كولومبيا وبالتعاون مع منظمة كوردستان للتراث قامت بتنفيذ مشروع لصيانة بوابة باديان والذي استمر العمل فيه لمدة عامين".

وأضاف سلمان أن "هذا المشروع يعتبر واحدا من المشاريع الهامة حيث تعتبر بوابة باديان من أبرز المواقع التاريخية في المنطقة".