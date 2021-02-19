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واشنطن تعلّق على صدور أحكام سجن بحق صحفيين وناشطين بكوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-19T16:29:15+0000
واشنطن تعلّق على صدور أحكام سجن بحق صحفيين وناشطين بكوردستان

شفق نيوز/ أصدرت السفارة الأمريكية لدى العراق، الجمعة، بياناً بشأن صدور أحكام سجن بحق صحفيين وناشطين على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدها إقليم كوردستان قبل أشهر.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، الثلاثاء الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزة الأمن. 

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تابعنا عن كثب الاعتقالات الأخيرة التي طالت الصُحفيين والناشطين وما تلى ذلك من مُحاكمات". 

وأضافت أن "الولايات المُتحدة ناقشت وعلى نحوٍ مستمر مع مسؤولين في حكومة إقليم كوردستان موضوعَ حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الأسرة الصحفية وستستمر على هذا النهج، تحترم المُجتمعات الديمقراطيةُ حريةَ التعبير وتدعمُ قُدرة أعضاءِ الأُسرةِ الصحفيةِ على نقل الاخبار دون خوفٍ من الانتقام".

وجرى إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى. 

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