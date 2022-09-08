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واشنطن تشيد بتضحيات البيشمركة وتؤكد أهمية حل مشاكل أربيل وبغداد على أساس الدستور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-08T18:26:54+0000
واشنطن تشيد بتضحيات البيشمركة وتؤكد أهمية حل مشاكل أربيل وبغداد على أساس الدستور

شفق نيوز/ أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى (CENTCOM) الجنرال مايكل كوريلا، يوم الخميس، بتضحيات قوات البيشمركة، مؤكداً أهمية حل المشاكل بين أربيل وبغداد على أساس الدستور.

وذكر بيان لحكومة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، عصر اليوم الخميس، قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى (CENTCOM) الجنرال مايكل كوريلا".

وجرى أثناء اللقاء، الذي حضره القائد العام الجديد لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلين، بحث آخر مستجدات الوضع العام في العراق، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشاد الجنرال كوريلا بـ"تضحيات قوات البيشمركة الكوردستانية بقيادة الرئيس مسعود بارزاني في دحر إرهابيي داعش، وأكد التزام بلاده في الدعم المستمر للبيشمركة".

ووجّه رئيس الحكومة شكره للولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي على ما يقدمانه من دعم ومساندة، كذلك عرض نبذة عن العملية الإصلاحية التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيما الإصلاحات في وزارة البيشمركة".

كما تناول اللقاء أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور.

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