واشنطن تدين مقتل "متحول جنسيا" بدهوك: التمييز هو دافع الجريمة وليس "الشرف"

شفق نيوز/ نددت القنصلية الأمريكية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، بجريمة مقتل "متحول جنسيا" على يد شقيقه (ا) في محافظة دهوك.

وقالت القنصلية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "تراقب الولايات المتحدة بقلق التقارير الإعلامية التي أفادت بأن (دوسكي آزاد)، من سكنة دهوك، غدا ضحية لما يسمى بجريمة غسل الشرف".

وأضافت، "إننا إذ ندين بشكل قاطع هذا العنف والتمييز اللذان يعدان الدافع الرئيسي للجريمة بلا شك، فإننا نطالب السلطات بإجراء تحقيق شامل ومحاكمة الجاني لأقصى حد تسمح به القوانين النافدة".

والاثنين، أفادت شرطة دهوك بأن "متحولاً جنسيا" (من ذكر إلى انثى) لقي مصرعه في دهوك على يد شقيقه الذي فر إلى خارج البلاد.

والشاب(ة) المجنى عليه(ا) اسمه(ا) دوسكي آزاد (23 عاما) ومشهور(ة) بالعمل في مجال التجميل في مدينة دهوك.

ووفق الشرطة فإنه بعد عودة شقيق له(ا) من الخارج قام بقتله(ا) وعاد من حيث أتى من خارج البلاد.