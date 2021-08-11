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واشنطن تدعم منافذ كوردستان بلقاحات ونماذج فحص كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-11T07:57:32+0000
واشنطن تدعم منافذ كوردستان بلقاحات ونماذج فحص كورونا

شفق نيوز/ قدمت الولايات المتحدة الامريكية، يوم الاربعاء،  مساعدات الى مديرية الجمارك في اقليم كوردستان تخص مواجهة فيروس كورونا.

وفي مراسيم جرت باربيل عاصمة اقليم كرودستان، قال السفير الاميركي لدى العراق ماثيو تولر، في مؤتمر صحافي حضرته وكالة شفق نيوز، إن هذه المساعدات تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه امريكا إلى العراق وكوردستان.

وأشار إلى ان امريكا قررت ارسال 500 الف جرعة من لقاح فايزر للعراق،  وهذا ماتم الاتفاق عليه ضمن الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي، فضلاً عن تقديم التدريب لقطاع الصحة  في العراق .

وتضمنت المساعدات الامريكية نماذج للفحص ولقاحات قدمت الى الدوائر الجمركية في المعابر الحدودية لاقليم كوردستان.

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