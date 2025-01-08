واشنطن تحث الديمقراطي الكوردستاني على الإسراع بتشكيل حكومة شاملة في الإقليم

شفق نيوز/ شددت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في إقليم كوردستان في أسرع وقت ممكن.

وذكرت القنصلية الأمريكية في أربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القنصل الأمريكي في أربيل ستيف بيتنر، التقى رئيس الدائرة التنظيمية للحزب الديمقراطي الكوردستاني هيمن هورامي، وأكد أهمية تشكيل حكومة شاملة في إقليم كوردستان في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ برنامج برلماني يخدم مصالح الشعب كافة".

وأضافت القنصلية، أن "اللقاء ناقش التطورات الإقليمية، فضلا عن تأكيد القنصل العام التزام الولايات المتحدة بدعم وإصلاح قوات البيشمركة وتعزيز العلاقة الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان".

يذكر أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، عقدا يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في حينها إنه "جرى الاتفاق بين الطرفين على عقد اجتماع جديد يوم الخميس المقبل في التاسع من الشهر الجاري".

وهذا هو الاجتماع الثالث من نوعه حيث انعقد في مدينة السليمانية بنهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أول اجتماع رسمي بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان العراق بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بهدف التباحث من أجل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، وبعدها بفترة انعقد الاجتماع الثاني.

واتفق الحزبان الرئيسيان، في اجتماعهما الثاني الذي انعقد في اربيل، على تشكيل لجنة لإعداد تقارير حول آلية عمل الحكومة الجديدة والرؤى المستقبلية ومطالب كل حزب.

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 عن فوز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الاولى بـ 39 مقعدا، والاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بـ 23 مقعدا، والجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني جاء بالمرتبة الرابعة بـ 7 مقاعد، والموقف بالمرتبة الخامسة بـ4 مقاعد، وجماعة العدل بالمرتبة السادسة بـ3 مقاعد، وجبهة الشعب بالمرتبة السابعة بمقعدين، وحركة التغيير بالمرتبة الثامنة بمقعد واحد، والتحالف الكوردستاني بالمرتبة التاسعة بمقعد واحد.