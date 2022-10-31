واشنطن تثمن خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة وتعد بمزيد من الدعم

شفق نيوز / أشاد الملحق العسكري للسفارة الأمريكية في العراق الكولونيل إيفانز، يوم الاثنين، بخطوات وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، لأجل عملية الإصلاح في الوزارة، وتعاونها مع قوات الأمن العراقية في هزيمة ودحر تنظيم داعش.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان شورش إسماعيل، استقبل الملحق العسكري في السفارة الأمريكية في العراق الكولونيل إيفانز ورئيس مكتب التعاون العسكري في القنصلية الأمريكية في أربيل العقيد سانبورن. بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش الجانبان في بداية اللقاء، مذكرة التفاهم بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الأمريكية، وكان الجانبان متفقين على تنفيذ النقاط المدرجة على أجندة مذكرة التفاهم بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الأمريكية.

وعبر وزير البيشمركة، عن شكره للدور الأمريكي ومن حكومة ومستشارين عسكريين على دعمهم لوزارة البيشمركة في عملية الإصلاح وتشكيل قوة عسكرية حديثة قوية.

وفي جزء آخر من الاجتماع ، ناقش وزير البيشمركة العلاقة مع وزارة الدفاع العراقية، مؤكدا تواصل الجهود بين الطرفين وجميع قوات الأمن الأخرى في محاربة ودحر بقايا داعش.

من جانبه، أشاد العقيد إيفانز بالخطوات التي اتخذها وزير البيشمركة في إعادة تنظيم القوات وخطوات عملية الإصلاح، وكذلك ببطولة وشجاعة البيشمركة في محاربة داعش وحماية السلام والأمن في المنطقة.