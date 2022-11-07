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واشنطن تبلغ كوردستان دعمها للتعاون والاتفاق بين بغداد وأربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-07T13:30:57+0000
واشنطن تبلغ كوردستان دعمها للتعاون والاتفاق بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أكد وفد من القنصلية الاميركية لدى اقليم كوردستان، يوم الإثنين، دعم واشنطن للتعاون والاتفاق بين حكومتي بغداد واربيل.

وذكر بيان لوزارة المالية في إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز ان "وفدا من القنصلية الامريكية زار الوزارة اليوم والتقى بوزير مالية الاقليم آوات جناب الذي اكد خلال اللقاء دعم حكومة الاقليم للحكومة العراقية الجديدة وعبر عن امله بالحصول على الحقوق المشروعة للشعب الكوردي من خلال الدستور".

وعن زيارة الوفد الوزاري الكوردي الى بغداد اشار وزير مالية الاقليم الى ان "هذه الزيارة تأتي بهدف الاتفاق حول ميزانية إقليم كوردستان" متمنيا ان " تكون زيارة مثمرة".

وعبر الوفد الضيف عن سعادته بتطلعات حكومة الاقليم ورؤيتها مؤكدين على دعم الولايات المتحدة لكل انواع التعاون والاتفاق بين الحكومتين المركزية والاقليم.

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