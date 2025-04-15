واشنطن تبلغ أربيل بضرورة تشكيل الحكومة العاشرة واستئناف تصدير النفط

شفق نيوز/ شددت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة إقليم كوردستان العاشرة، واستئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط أنابيب جيهان التركي.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفداً أمريكياً برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا تايلور، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، وفقاً للبيان.

وشهد اللقاء، التشديد على ضرورة "الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم قبل إجراء الانتخابات النيابية العراقية هذا العام".

واتفق الجانبان، على أهمية "استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ولا سيّما أن تأخير هذه العملية يكبّد الإيرادات والموازنة العامة الاتحادية خسائر فادحة، الأمر الذي لا يحتمل المزيد من التأجيل".

وفي محور آخر من المباحثات، جرى التأكيد على أهمية "ضمان الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان واحترام كيانه الاتحادي والدستوري".