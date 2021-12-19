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واست ذوي ضحايا الفيضانات.. أمريكا تعلن وقوفها مع الاقليم في "الأوقات الصعبة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-19T18:31:36+0000
واست ذوي ضحايا الفيضانات.. أمريكا تعلن وقوفها مع الاقليم في "الأوقات الصعبة"

شفق نيوز/ عبرت القنصلية الامريكية العامة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تعازيها ومواساتها لعوائل ضحايا الفيضانات والمتضررين منها، معلنة وقوفها مع شعب كوردستان في الأوقات الصعبة.

وجاء في بيان للقنصلية الامريكية في اربيل اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انها تلقت ببالغ الاسى والحزن انباء سقوط ضحايا في الفيضانات التي اجتاحت اربيل.

واشار البيان الى ان خسارة أرواح وخراب الممتلكات والمعيشة أمر مدمر، موجهة مواساتها الى عوائل الضحايا والمتضررين منها.

واكد البيان ان الولايات المتحدة تقف مع شعب اقليم كوردستان في الأوقات الصعبة، على حد تعبير البيان.

وكانت اربيل عاصمة الاقليم شهدت خلال اليومين الماضيين امطار وسيول وفيضانات غير مسبوقة تسببت بوفاة أكثر من عشرة اشخاص على الاقل وفقدان شخصين أحدهما طفل رضيع و الاخر راع للاغنام وجرح عشرات الاخرين مع خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

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