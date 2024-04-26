واردات السليمانية وتوابعها تتجاوز 20 مليار دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ كشف موقع الشفافية التابع لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن حجم الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الأسبوع الماضي.

وذكر موقع الشفافية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الفترة من 20/4/2024 وحتى 26/4/2024، بلغت 20 ملياراً و119 مليوناً و953 ألفاً و306 دنانير.

وأوضح أن "14 ملياراً و653 مليوناً و547 ألفاً و641 ديناراً من الواردات كانت نقدية بنسبة 73%، ومليارين و984 مليونا و814 ألف دينار منها كانت على شكل صكوك بنسبة 15%، ومليارين و481 مليوناً و591 ألفاً و665 ديناراً، كانت على شكل مقاصة بنسبة 12%".