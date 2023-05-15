واحد منهم هاجم مركز شرطة.. القوات الأمنية في كويسنجق تستنفر بحثا عن 5 متهمين

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تشكيل غرفة عمليات وإعلان حالة الإنذار في قضاء كويسنجق، بمحافظة أربيل، لاعتقال 5 متهمين هاجم أحدهم مركزا للشرطة في القضاء بسلاح ناري.

وقال المقدم كارزان أمير المتحدث باسم المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "أحد المتهمين هاجم مركز شرطة آزادي، بقضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، وأطلق النار داخل المركز ما أدى الى مقتل مواطنين اثنين واصابة اثنين اخرين من عناصر الشرطة بينهم نائب ضابط".

وأضاف أمين أن "القوات الأمنية في قضاء كويسنجق دخلت في حالة تأهب وتم تشكيل غرفة عمليات وصدرت الأوامر لاعتقال هذا المتهم وأربعة آخرين ساعدوه لأن مهاجمة الدوائر الحكومية وتحديداً مراكز الشرطة يعد خرقاً للقانون"، مبينا أن القوات الأمنية في القضاء بحالة انذار حتى اعتقال المتهمين الخمسة".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء اشتباك مسلح وقع قرب مركز شرطة قضاء كويسنجق في اربيل.

كما كشف مصدر أمني، يوم الإثنين، عن سبب الاشتباك المسلح الذي وقع في قضاء كويسنجق باربيل، مشيراً الى ارتفاع حصيلة الاشتباك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سبب الاشتباك يعود الى خلاف عائلي بين الطرفين تطور لاحقاً الى استخدام الاسلحة"، لافتاً إلى "وفاة شخص ثانٍ متأثرا بجراحه جراء الاشتباك لتصبح الحصيلة قتيلين وثلاثة جرحى".