"واجب قومي ووطني مصيري".. وزير البيشمركة يدعو قواته لمشاركة جماعية في الانتخابات

شفق نيوز/ دعا وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، اليوم الاربعاء، جميع قوات البيشمركة للمشاركة في الانتخابات النيابية العراقية المقررة الاحد المقبل من اجل ضمان وحماية الحقوق الدستورية والقانونية، مؤكداً أن مشاركتهم "واجب قومي ووطني مصيري".

وقال اسماعيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "موعد عملية الاقتراع يقترب، وادعو الجميع للمشاركة في العملية من اجل حماية وضمان حقوقكم الدستورية القانونية وحقوق اهالي كوردستان".

ودعا اسماعيل الجميع الى "الالتزام بالقوانين والمباديء العسكرية لوزارة البيشمركة وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وعبر اسماعيل باسم وزارة البيشمركة عن "شكر وتقدير قوات بيشمركة كوردستان الذين لم يصبحوا جزءا من الحملات الانتخابية والتزموا بالقوانين والقرارات العسكرية"، مؤكداً أنه "بعد المشاركة في الانتخابات التي تعد واجباً قومياً ووطنياً مصيرياً تعود قوات البيشمركة حماة لسلامة سير العملية وجزءا من حماية الامان والاستقرار في الاقليم والناخبين وجميع اهالي الاقليم".

وأضاف اسماعيل، أن "التصويت حق دستوري وقانوني"، مؤكداً أن "جميع الافراد الكورد الذين كانوا في الماضي قوة للسلام وحموا التجربة بالارواح والدماء وكانوا دوماً موضع الافتخار في حماية الارض والاهالي في كوردستان وتحصلوا على لقب الشجاعة والبطولة في كوردستان والعالم، سيبقون كذلك يمارسون ىدورهم المؤثر في انجاح العملية الديمقراطية للاقليم والعراق والمنطقة في هذا التصويت".