هيئة: 17% من المستثمرين في إقليم كوردستان هم من الأجانب

شفق نيوز/ قال رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري، يوم الأحد، أن 17 بالمئة من المستثمرين في الإقليم هم من الأجانب

وقال شكري خلال استضافته في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لممثليات حكومة اقليم كوردستان، "الإقليم هو منطقة ذات فرص استثمارية لا حصر لها (..) ولهذا نحن بحاجة إلى ممثلين ومكاتب أجنبية ، يمكنهم تأدية دور فعال وأيضا التعريف بالعلامة التجارية لكوردستان للاستثمار بشكل جيد".

وأكد أنه من المهم أن يساعدنا الممثلون في التعريف بغرف التجارة وجمعيات المستثمرين في الدول، حتى تكون هناك فرص للاستثمار الأجنبي في كوردستان، مضيفا أنه حتى اليوم 17% من جميع تراخيص الاستثمار في إقليم كوردستان مملوكة لمستثمرين أجانب.