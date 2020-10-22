سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

هيئة مختصة تستأنف أعمالها بفتح مقابر جماعية في سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-22T16:43:14+0000
هيئة مختصة تستأنف أعمالها بفتح مقابر جماعية في سنجار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التحقيق وجمع الوثائق حول الابادة الجماعية ضد الايزيديين، يوم الخميس، أن فرقها الفنية ستستأنف أعمالها الأسبوع المقبل بفتح ومعالجة المقابر الجماعية في قريتين بقضاء سنجار. 

وقال الرائد فلاح حسن عضو الهيئة لوكالة شفق نيوز إن "الهيئة ستبدأ السبت المقبل بفتح المقابر الجماعية في قريتي كوجو وسولاغ بقضاء سنجار".

وأضاف أن "الاستعدادت اتخدت اليوم من قبل الفرق الوطنية للهيئة التي تضم ممثلين عن وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان، ومؤسسات عراقية مختصة بالمقابر الجماعية"، لاًفتا الى ان "الطب العدلي في بغداد تمكن من فحص 62 رفاتاً من المقابر الجماعية في سنجار.

يذكر ان هيئة التحقيق وجمع الوثائق حول الابادة الجماعية ضد الايزيديين اوقفت اعمالها منذ فترة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال حسين إن "الهيئة عالجت الى الان 17  مقبرة من اصل ثمانين مقبرة جماعية في سنجار".

وخلف تنظيم داعش تلك المقابر عند اجتياح قضاء سنجار عام 2014 بعد أن أجاز لنفسه قتل الايزيديين بزعم أنهم "كفار"، كما اتخذ آلاف النساء "سبابا" للاستعباد الجنسي، فضلا عن تجنيد أطفال الايزيديين في مدارسه القتالية.


related

اقليم كوردستان يعلن تفاصيل الاتفاق حول سنجار وامريكا ترحب

Date: 2020-10-09 16:08:08
اقليم كوردستان يعلن تفاصيل الاتفاق حول سنجار وامريكا ترحب

لجنة برلمانية كوردستانية تخرج بمعطيات عن أوضاع النازحين من سنجار

Date: 2019-08-27 18:59:31
لجنة برلمانية كوردستانية تخرج بمعطيات عن أوضاع النازحين من سنجار

مسعود بارزاني: بغداد لم تلتزم باتفاق تسليم سنجار لأصحابها

Date: 2020-08-03 13:20:35
مسعود بارزاني: بغداد لم تلتزم باتفاق تسليم سنجار لأصحابها

سنجار تبعث رسالة لعبدالمهدي: مناطقنا تذبح بسكين

Date: 2019-05-24 11:49:19
سنجار تبعث رسالة لعبدالمهدي: مناطقنا تذبح بسكين

محما خليل: العمال الكوردستاني استولى على إدارة سنجار بقوة السلاح

Date: 2020-10-09 17:29:16
محما خليل: العمال الكوردستاني استولى على إدارة سنجار بقوة السلاح

العثور على طفل إيزيدي في الموصل بعد 3 سنوات من تحريرها

Date: 2020-02-23 14:56:05
العثور على طفل إيزيدي في الموصل بعد 3 سنوات من تحريرها

في ذكرى الإبادة.. تحميل بغداد مسؤولية "فوضى السلاح" في سنجار

Date: 2020-08-03 09:31:29
في ذكرى الإبادة.. تحميل بغداد مسؤولية "فوضى السلاح" في سنجار

أول طلب يتلقاه نيجيرفان بارزاني بعد انتخابه رئيسا للإقليم.. تحويل قضاء لمحافظة

Date: 2019-05-29 08:28:49
أول طلب يتلقاه نيجيرفان بارزاني بعد انتخابه رئيسا للإقليم.. تحويل قضاء لمحافظة