هيئة كوردستانية تمثل العراق بعضوية شبكة مختبرات التربة العالمية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اختيار الهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية للمشاركة في الاختبارات العلمية مع شبكة مختبرات التربة العالمية (Global Soil Labratory Network) التابعة لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (FAO).

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا المكتسب الذي حظيت به الهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية في شبكة مختبرات التربة العالمية جاء كثمرة للقاءات بين البروفيسور اكسل منتلر ممثل النمسا في الشبكة والذي قام خلال الفترة الماضية بزيارة الهيئة الكوردستانية والتقييم العلمي لإمكاناتها العلمية لكونها صاحبة مختبر مناسب وكوادر خبيرة وقواعد بيانات لازمة".

وأضاف، انه "من الان فصاعدا ستكون الهيئة الكوردستانية منسقة العراق للمشاركة في المختبرات العلمية وسيكون لها الدور في تلك الشبكة العالمية".

وشبكة مختبر التربة العالمية (Global Soil Laboratory Network)، التي تأسست في عام 2017 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، بهدف استخدام مختبرات مختلفة للمؤسسات العلمية كاوساط للتحليل وتبادل المعلومات والتدريب للدول المشاركة في مجال التربة والزراعة وعلوم البيئة.