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هيئة في إقليم كوردستان تطالب بتشكيل قوة خاصة لحماية البيئة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-15T07:48:56+0000
هيئة في إقليم كوردستان تطالب بتشكيل قوة خاصة لحماية البيئة

شفق نيوز/ طالبت هيئة البيئة في إقليم كوردستان يوم الخميس بتشكيل قوة خاصة لحماية البيئة في وقت أعلنت فيه عن أسبوع خاص بالبيئة في الإقليم.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إذ انطلقت دعوات تطالب بالإهتمام ببيئة كوردستان.

وقال رئيس هيئة البيئة في إقليم كوردستان عبد الرحمن صديق في مؤتمر صحفي: من اليوم سنعلن أسبوع البيئة الذي يتضمن التوعية البيئية وحملات تنظيف البيئة ومن جانب آخر نطالب المؤسسات الإعلامية الاهتمام بالمواضيع الخاصة بالبيئة.

وأضاف أنه خلال هذا الأسبوع أيضا سنعمل على فتح دائرة للبيئة في محافظة حلبجة لتقوم هذه الدائرة أيضا بتنفيذ أنشطة بيئية في المدينة.

كما طالب رئيس هيئة البيئة في الإقليم بتشكيل قوة خاصة بحماية البيئة لتأخذ على عاتقها جميع الأمور الخاصة بالبيئة.

كما قال أيضا : نحاول ان يتم تخصيص جزء من الأموال التي تؤخذ من السواق في كوردستان لحماية البيئة ووضعها في صندوق هيئة البيئة لتنفيذ أنشطة خاصة بها من قبل الهيئة.

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