هيئة في اقليم كوردستان: كل من سجل في التعداد بكركوك فهو كركوكي

شفق نيوز/ اثنى فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، يوم الخميس، على التعداد العام للسكان الذي جرى في محافظة كركوك.

وقال برهان في مؤتمر صحفي عقده في كركوك، إن اي شخص سجل في هذه المدينة فهو كركوكي وفقا للقانون والدستور وجميع الأسس التي تشكلت عليها الدولة العراقية الجديدة

وأضاف "نأمل في المستقبل القريب ان تلك اللجنة المشكلة بين وزارتي التخطيط الكوردستانية والعراقية المكلفة بتصحيح البيانات تباشر مهام عملها بشأن غير المسجلين بتعداد العام 1957 من أجل نقل ملفاتهم إلى أماكنها القانونية وفقا للدستور العراقي".